LIVE MotoGP | GP Australia 2022 in DIRETTA | caduta per Quartararo | gruppo compatto davanti

(Di domenica 16 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-15 Bagnaia attacca Marquez, lo spagnolo tira una staccata alla morte e conserva la terza posizione. -16 Marquez ora sembra fare fatica con la gomma soft al posteriore. -16 Rins indemoniato, sta per attaccare anche Martin. E dire che la Suzuki si ritirerà dallaa fine anno… -17PER, CLAMOROSO! Era appena rientrato in zona punti! -17 Rins svernicia Marquez sul rettilineo ed è secondo. Bezzecchi supera Espargarò ed è 5°. -18 Martin, Marquez, Rins, Bagnaia, Espargarò, Bezzecchi: questi sei piloti sono insieme, poco distanti Binder e Marini.15° a 5?3 dalla vetta. -19PER ALEX MARQUEZ E MILLER! Contatto tra i due, finiscono a terra. Alex Marquez ha frenato in ritardo ed ha tamponato l’incolpevole ...