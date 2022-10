Ecco chi c' è davvero dietro allo striscione della vergogna contro Fontana

(Di domenica 16 ottobre 2022) A Montecitorio non era nemmeno iniziata la quarta votazione, che da lì a poco lo eleggerà come terza carica dello Stato, che Lorenzoha subito trovato il messaggio di "accoglienza" da parte del lato sinistro dell'emiciclo: «No a un presidente omofobo. Pro Putin».il primo atto di "distensione" del Pd e di "applicazione" tutta personale dell'appello che solo 24 ore prima la senatrice a vita Liliana Segre aveva lanciato come monito inaugurale perla diciannovesima legislatura: invocando «una politica alta e nobile», capace di dare «prova di rispetto per gli avversari», di aprirsi «all'ascolto, di esprimersi con gentilezza, perfino con mitezza». Di dire basta, insomma, al linguaggio d'odio.: dai banchi del Pd hanno fatto l'esatto opposto, con unoche riporta le lancette proprio a quella ...

Del resto, il titolo del documentario della Cnn che ha mandato nel panico Ari è abbastanza eloquente: 'Il mistero della maledizione di Pompei,le storie diè stato colpito dalla terribile ...ATALANTA SASSUOLO LE QUOTE PER LE SCOMMESSE Pervorrà scommettere sulla diretta Atalanta Sassuolo ,le quote fissate dall'agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato Primavera . ...Ecco le novita: il cast, gli accoppiamenti, la giuria e le anicipazioni del talent condotto da Milly Carlucci La stagione di Ballando con le Stelle 2022 incuriosisce parecchi: ma chi sono i protagonis ...La Vecchia Signora si scrolla di dosso la paura dopo mezz’ora di confusione, ma chiama subito in causa Milinkovic-Savic con un triplice intervento. Nella prima parte del match la sfida non decolla. Vl ...