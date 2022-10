Chiedono dello scudetto | Percassi spiazza tutti!

Leggi su rompipallone

(Di domenica 16 ottobre 2022) L’Atalanta continua a vincere e a convincere. Ieri sera, infatti, i bergamaschi si sono imposti sul Sassuolo vincendo per 2-1 e hanno allungato in classifica portandosi a quota 24 punti. A proposito di classifica e di piazzamento tra le prime della classe, ne ha parlato il presidente Antonioche si è espresso in questo modo ai microfoni di Rai Sport:Atalanta Sassuolo “Speriamo di salvarci!”. Successivamente è arrivato un commento anche dopo la vittoria ai danni del Sassuolo: “Era inimmaginabile arrivare a questo livello, siamo contentissimi e speriamo di continuare. La salvezza è il nostro primo obiettivo, i 40 punti. Poi magari ci saranno il secondo e il terzo, vedremo a cosa punteremo”. Nicola Morisco