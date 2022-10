Calcio | Serie A | Inter-Salernitana 1-0 alla fine del primo tempo

(Di domenica 16 ottobre 2022) Milano, 16 ott. - (Adnkronos) - L'è in vantaggio per 1-0 sullaal termine deldel 'lunch match' della decima giornata diA, in corso di svolgimento allo stadio 'Meazza' di Milano. A decidere sin qui la partita il gol di Lautaro Martinez al 14'.

La Repubblica

TORINO - Nel momento delle difficoltà i grandi leader escono fuori: questo è il caso di Dusan Vlahovic per la Juve. L'attaccante serbo ha siglato la rete decisiva nel derby contro il Torino, ...... come di consueto per laB, in televisione su Sky Sport e su Dazn ed in streaming tramite ...alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto... Calcio, serie B: Palermo - Pisa 3-3 Milano, 16 ott. – (Adnkronos) – L’Inter è in vantaggio per 1-0 sulla Salernitana al termine del primo tempo del ‘lunch match’ della decima giornata di Serie A, in corso di svolgimento allo stadio ‘Mea ...Poi percorso netto e ben sei vittorie consecutive, chiudendo la serie con un pareggio in rimonta con l’Atalanta. Segnarne due negli ultimi venti minuti ai Gasperini boys, significa godere di ottima ...