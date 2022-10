Spalletti prima di Napoli-Bologna | svelato un retroscena sull’arrivo di Kim!

Leggi su rompipallone

(Di sabato 15 ottobre 2022) Lucianoha parlato in conferenza stampa alla vigilia di, queste le sue dichiarazioni: “La gestione è abbastanza facile, si va in campo in undici ma le rose vengono fatte da ventiquattro, venticinque calciatori. Se non avessimo avuto Raspadori e Simeone in questo periodo in cui è mancato Osimhen sarebbe stato duro portare a casa tutti questi risultati!” “Insidie contro il? Ogni partita è un viaggio verso l’ignoto. Anche se sembra faticoso bisogna sempre prendere il pallone e riportarlo in cima al campo ogni volta. Se non succede ogni volta significa che non sei stato nulla“. “Ostigard è uno dei calciatori più forti che io abbia mai allenato di testa sulla palla lanciata. Jesus era più adatto nella sfida contro l’Ajax. Domani tutto dipenderà dalla partita che verrà fuori, sia ...