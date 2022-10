Ronaldo confessione shock | “Sono in terapia da due anni”

Proprio sul marito di Chiara Ferragni si lascia andare ad una. ' Con Fedez ho lavorato per un po' di tempo e per me è come Cristiano, è come Messi e la cosa bella dei talenti è ...Calciomercato,snobbato dal Chelsea: il motivo Cristiano©LaPresseCiò che sorprende, però, è il contenuto dell'ultima indiscrezione rilanciata dal Times che, se confermata, avrebbe ...Il due volte Pallone d'Oro ha parlato della salute mentale nel mondo del calcio: "Questo argomento è stato ignorato dalla nostra generazione".Ronaldo si è confessato in una lunga intervista, parlando della sua depressione e delle terapie che sta affrontando per uscirne.