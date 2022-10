Roma 2022 | in programma gli incontri con Luc Besson e Russell Crowe | tra i film Causeway e The Lost King

(Di sabato 15 ottobre 2022) La giornata di sabato 15 ottobre alla Festa del Cinema disi preannuncia molto ricca di appuntamenti da non perdere tra glicon Luce le anteprime di, Thee Aftersun. Il primo weekend dizioneregala moltissime proposte con la proiezione di titoli molto attesi comee Thecon le grandi star del cinema del calibro die Luc. Tante le proposte per il pubblico di tutte le età, anche grazie aldi Alice nella città che ...

DIRETTA EMPOLI LECCE PRIMAVERA: TOSCANI FAVORITI! Empoli Lecce , in diretta sabato 15 ottobrealle ore 11.00 presso il Centro Sportivo Petroio di Vinci , sarà una sfida valida per la .........informatica eseguita dagli investigatori milanesi con il supporto del Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia online (Cncpo) del Servizio polizia postale e delle comunicazioni di