Renzi non ha dubbi | “La faida a destra finirà a tarallucci e vino”

(Di sabato 15 ottobre 2022) TORINO –non ha: “Berlusconi definisce Giorgia Meloni supponente, prepotente, arrogante. Se fosse coerente dovrebbe impedire la nascita del governo. Ma, vedrà. Troppo forte il richiamo del potere”. Matteonon si fa illusioni, il governo nascerà. Ma il leader di Italia Viva già si prepara al collasso L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Un 2019 incredibile per la politica: “Il governo non ha i numeri per il Conte 3” Italia Viva vuole modificare il reddito di cittadinanzanon vuole il coprifuoco Tajani continua a tifare per Berlusconi capo dello statoattacca Letta e Salvini: ...

I voti del Terzo polo a La Russa 'Assolutamente no. Nel caso dell'elezione di Fontana il nostro candidato ha preso più voti di quanti ne abbia il ...ho bisogno di litigare con Dario Nardella, primo perchèlitigo con gli amici, poi perchèho nessun obiettivo politico che mi porti ad avere ...TORINO - Renzi non ha dubbi: "Berlusconi definisce Giorgia Meloni supponente, prepotente, arrogante. Se fosse coerente dovrebbe impedire la nascita del governo ...Renzi: "Per fare il sindaco di Firenze bisogna avere uno molto forte che ti spinge, com'è successo a Nardella: a lui è successo quando decisi di mandare la Saccardi in Regione, Giani in Regione e Nard ...