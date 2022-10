(Di sabato 15 ottobre 2022) Durante l'incontro con la premier Liz Truss, ai più attenti non è sfuggito che il sovrano ha fatto sistemare sui tavolini della sala delle udienze tre nuove cornici. In una di queste c'è un ritratto dei Sussex nel giorno del loro matrimonio. Un messaggio subliminale in vista dell'incoronazione?

Vanity Fair Italia

'Io penso che Silvio Berlusconi dovrebbe dichiarare quello di cui io sono quasi certo, che... Timmy Dooley, co - presidente dell'Alde Party, Matteo Renzi di Italia Viva eCalenda di ...... Maurizio Russo, Giovanni Iardino, Giuseppe Ricci eRegazzoni (difesi tra gli altri da ... indagando altri amministratori succedutisi negli anni, e percorrendo una strada simile adella ... Re Carlo e quella foto di Harry e Meghan Markle apparsa a sorpresa a Buckingham Palace Durante l'incontro con la premier Liz Truss, ai più attenti non è sfuggito che il sovrano ha fatto sistemare sui tavolini della sala delle udienze tre nuove cornici. In una di queste c'è un ritratto d ...window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-db6e6828-19a2-f436-acb2-10943456a6 ...