Non dimentichiamo l’importanza dei santi

(Di sabato 15 ottobre 2022) Uno dei grandi vantaggi dei cattolici è la possibilità di rivolgersi ai. “Sequeri!” Dice tra sé e sé la signora Maria Rosa mentre gira affannata per la casa in cerca di qualcosa che ha perduto. Sta citando, storpiandolo un po’, l’incipit di una preghiera popolare rivolta a Sant’Antonio da Padova “si quaeris miracula…” per ritrovare un oggetto smarrito. Recita così perché, probabilmente, anche la sua mamma lo faceva e forse anche sua nonna, quindi, per lei, è una faccenda affettiva, familiare e Sant’Antonio, si sa, è uno di famiglia. Anna Rita ha questo nome, perché sua mamma, Fiorina, timorosa e preoccupata per quel suo primo parto così complicato, aveva fatto voto a Santa Rita e a Sant’Anna, decidendo dunque di mettersi ben al sicuro con due sante di quel calibro. San Giuseppe dormiente invece bada a conciliare i sonni tranquilli di Camillo che, fiducioso, ...