MotoGP GP Australia 2022 | Quartararo a due facce | “Contento per prestazione | frustrato dalla posizione”

Leggi su sportface

(Di sabato 15 ottobre 2022) “Sonodelle mie qualifiche ma contemporaneamente sonoper laottenuta. Ad ogni modo era importante concludere nelle prime due file. Perché non ho fatto come Marquez? Perché se rallenti per aspettare un pilota da seguire finisci per raffreddare troppo lo pneumatico anteriore e di non averlo poi pronto quando devi fare la. In gara conteranno la gestione delle gomme e la velocità in uscita dalle curve”. Queste le parole di Fabiodopo le qualifiche del GP didi, che lo vedranno partire quinto domani in gara. SportFace.