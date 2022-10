Juve | i derby di Tortu | «Un 4-0 con un grande Dybala»

(Di sabato 15 ottobre 2022) Filippo, medaglia d’oro olimpica nella staffetta a Tokyo e tifosontino, ricorda i suoipreferiti Filippo, medaglia d’oro alle olimpiadi di Tokyo nella staffetta, ha parlato su Tuttosport di alcuni dei suoidella mole preferiti del passato. Di seguito le parole del tifoso vip bianconero. RICORDI DI–«Io lala seguo praticamente fin dalla nascita, quindi anche il. E’ un rapporto speciale. Ne ricordo uno finito mi pare 4-0 con un. (23 settembre 2017) Io dovevo presenziare a un evento a teatro, con la mia ragazza dell’epoca e feci come in qualche film, infilai il cavo dell’auricolare su per il braccio. Mi alzai anche al primo gol, suscitando l’imbarazzo ...

TORINO - Un altro infortunio muscolare, un altro problema che paventa il rischio di dover saltare i prossimi Mondiali. L'argentino Angel Di Maria salterà ilodierno contro il Torino. Sarebbe dovuto essere l'arma in più per la Juventus che senza il suo apporto ha ottenuto soltanto una vittoria nelle sei partite giocate senza l'ex attaccante del Paris ...I social non dimenticano e infiammano ildella Mole a poche ore dall'ingresso in campo della squadre. Cinque mesi fa, infatti, Gleison ... non certo alla...La Juventus si gioca una parte importante della propria stagione nel derby di stasera (ore 18:00) contro il Torino: stando a quanto riportato da "Sportmediaset", i bianconeri, che ...Solo cinque mesi fa, il brasiliano salutava i tifoso granata e mai avrebbe pensato di trasferirsi nell'altra squadra della città ...