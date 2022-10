(Di sabato 15 ottobre 2022) «Sono tra quelli che non hanno ancora smaltito l'emozione, sono commosso per le due scelte fatte: Ignazio ?Benito? La Russa e quell'altro» ironizza il...

ilmattino.it

... sono commosso per le due scelte fatte: Ignazio ' Benito ' La Russa e quell'altro' ironizza il presidente della regione Campania, Vincenzo De, riferendosi all'elezione dei presidenti di Camera ...Due appuntamenti elettorali sui quali Depunta per consolidare Sicilia Vera e la sua ambizione di 'liberare' l'Isola e proseguire nel progetto nazionale di 'SudNord' col quale ha ... De Luca chiama troglodita il presidente della Camera, è polemica: «Infimo, merita una denuncia» Non si ferma il fango di Vincenzo De Luca sui presidenti di Camera e Senato. Il governatore della Campania, un uomo che fa parte delle istituzioni, nelle ultime ore si… Leggi ...«Sono tra quelli che non hanno ancora smaltito l'emozione, sono commosso per le due scelte fatte: Ignazio “Benito” La Russa e quell'altro» ironizza il presidente ...