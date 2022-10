Cosenza-Genoa 1-2 | il tabellino

Benevento - Ternana 2 - 3 Cagliari - Brescia 2 - 1 Cittadella - Spal 0 - 01 - 2 Modena - Como 5 - 1 Palermo - Pisa 3 - 3 Parma - Reggina 2 - ...Il(in dieci per espulsione di Bani) vince 2 - 1 a. Manita del Modena al Como: 5 - 1. Palermo raggiunto dal Pisa: 3 - 3. Senza gol Cittadella - SPAL, con De Rossi al debutto. Ora in ...Decidono le reti di due difensori: di Oostterwolde al 51' e di Valenti al 74' per gli emiliani. Male il Cosenza che si fa battere in casa dal Genoa in inferiorità numerica per un’ora. Rigore di Coda ...Estensi e veneti restano appaiati a 10 punti nella parte bassa della classifica. Cosenza-Genoa 1-2: un penalty di Coda e il primo gol in rossoblu di Strootman regalano la vittoria ai liguri, che, ...