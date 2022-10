Come proteggere le piante dal freddo e dal gelo

(Di sabato 15 ottobre 2022) Il ritorno della stagione fredda ci costringe a mettere al riparo le nostre affezionateda esterno, che colorano i nostri balconi e giardini nel corso dell’anno. Oleandri, gerani, gerbere etropicali soffrono parecchio le rigide temperature invernali e sono esposte alle intemperie,la brina, il ghiaccio, il, la pioggia e la neve. Esistono però alcuni rimedi efficaci per “alleviare” le loro sofferenze e vederle tornare rigogliose più che mai con l’arrivo della primavera. Ecco alcuni consigli per evitare che le loro tenere gemme vengano danneggiate dale dalriparare ledal: le opere di prevenzione La primavera è la stagione simbolo della rinascita, anche per le ...

Quotidiano di Sicilia

Un altro importante rimedio da non sottovalutare perle piante dal gelo è un'adeguata copertura. Coprire le piante non è infatti un'operazione banale,si potrebbe pensare. Le piante ...Leggi anche › Kabul, Silvia Redigolo di Pangea: "Cerchiamo dile donne che ... queste ragazze ci danno dimostrazione dila speranza possa riuscire ad emergere dall'orrore e dal ... Fondazione Barilla va a scuola per insegnare come proteggere il pianeta Proteggere il proprio PC da virus e altro è sempre importantissimo: fallo ora grazie a Norton con ben il 63% di sconto!Dalla prima richiesta di intervento del Comune sono trascorsi 5 anni: “Abbiamo vinto una grande battaglia”, ha detto il vicesindaco Graziella D’Acri LUZZI (CS9 – Troppi incidenti gravi nel corso degli ...