Buffon | “Il rigore di Sheva? Era teso | ma è un campione e ha meritato il gol”

24 - La Reggina reclama unper contatto con Fabbian, ma l'arbitro dice di proseguire. 22 - ... Pecchia si affida a Corvi in porta a causa delle assenze die Chichizola, con Hainaut in ...24 - La Reggina reclama unper contatto con Fabbian, ma l'arbitro dice di proseguire. 22 - ... Pecchia si affida a Corvi in porta a causa delle assenze die Chichizola, con Hainaut in ...Ai microfono di DAZN, Gianluigi Buffon è tornato sulla clamorosa finale persa contro il Milan nel 2003. In Champions League, quell'anno, vinse, infatti, ...Gigi Buffon, ex portiere della Juventus, si è così espresso a DAZN, nel docufilm 'Stavamo bene insieme' sulla finale di Manchester 2003: "Rigori