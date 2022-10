Avellino | in carcere due detenuti prendono in ostaggio alcuni agenti | liberi dopo trattativa con i sequestratori

commenta Alta tensione neldi, dove venerdì due agenti della polizia penitenziaria sono stati presi in ostaggio da due detenuti . Contemporaneamente tra i reclusi nel reparto di isolamento è scoppiata una ..."Ieri è stata davvero una giornata di follia neldi. In mattinata, verso le 10, nel Reparto isolamento due detenuti hanno preso in ostaggio due agenti di polizia penitenziaria minacciandoli con delle lamette. Solo grazie al pronto ...Caos nel carcere di Avellino: nelle stesse ore è scoppiata una rissa nel reparto di Isolamento e due agenti sono stati presi in ostaggio dai detenuti ...Alta tensione nella casa circondariale, dove è anche scoppiata una rissa nel reparto di isolamento. I colleghi dei due poliziotti sequestrati sono riusciti a convincere i due a liberare gli agenti seq ...