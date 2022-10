ATP Gijon 2022 | la finale sarà tra Andrey Rublev e Sebastian Korda

(Di sabato 15 ottobre 2022) Sarannoa contendersi la vittoria nel torneo ATP 250 di. Sul cemento spagnolo il russo e l’americano hanno sconfitto in semirispettivamente l’austriaco Dominic Thiem ed il francese Arthur Rinderknech. Persi tratta della quartadella stagione e finora il bilancio è perfetto per il numero nove del mondo, che ha vinto tre tornei a Marsiglia, Dubai e Belgrado; mentre perè la prima dell’anno e l’ultima da quella del maggio dello scorso anno a Parma.ha messo fine al cammino di un ritrovato Thiem. L’austriaco ha finalmente mostrato segnali positivi dopo i tanti stop per l’infortunio al polso, ma non ha potuto nulla contro un giocatore in buonissima ...

