Arrestato 33enne romano per violenza sessuale sulla figlia di due anni

(Di sabato 15 ottobre 2022) ROMA (ITALPRESS) – La Polizia Postale di Milano e Roma haun trentatreenneperaggravata ai ddella propria, nonchè per detenzione, produzione e cessione di materiale pedopornografico e per adescamento di minorenne. L’arresto è avvenuto al termine di una perquisizione domiciliare e informatica eseguita dagli investigatori milanesi con il supporto del Centro Nazionale per il Contrasto della Pedopornografia Online del Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni di Roma. La perquisizione e l’arresto dell’uomo hanno rappresentato il culmine di una complessa, quanto fulminea, operazione di polizia giudiziaria, coordinata dalla Repubblica presso il Tribunale di Milano. Si tratta di una vicenda di eccezionale gravità perchè gli abusi, ...

