Ultime Notizie – Camera | idea Pd | Zan vicepresidente come ‘anti-Fontana’

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Al momento viene definita una “suggestione”. Quella di proporre il nome di Alessandro ZanPd dellain ‘contrapposizione’ al neoeletto presidente Lorenzo Fontana. Il deputato simbolo delle battaglie per i diritti Lgbtriposta al leghista ultra cattolico. E lo stesso Zan conferma che si tratta solo di “una voce” ma “io sono a disposizioneuomo di partito a servizio delle istituzioni, sempre e comunque”. Stamattina proprio Zan aveva esposto in aula a Montecitorio uno striscione di protesta: ‘No a un presidente omofobo pro Putin’. ”È stata una protesta pacifica ma molto determinata -ha spiegato Zan all’Adnkronos- per dire che non può essere eletto terza carica dello Stato chi ha costruito tutta la sua esistenza politica su parole d’odio è discriminazione, che ha ...

Sky Tg24

"Leprevisioni indicano un marcato rallentamento dell'economia mondiale, poiche' gli aumenti dei costi dell'energia e del cibo stanno erodendo il potere d'acquisto delle famiglie, rallentando gli ...... lesu tecnologia, gadget, ambiente e diritti. Iscriviti subito Come prenotare la quarta ... ecco quello che devi sapere, recensioni e guide all acquisto sui migliori gadget del momento ... Cronaca, le ultime notizie di oggi 14 ottobre. Nell'Aretino 48enne uccide la madre. LIVE Come tutti i weekend nel giornale ci sono quattordici pagine di inserto culturale Come tutti i weekend nel giornale ci sono quattordici pagine di inserto culturale. Ecco che cosa trovate in edicola ( ...Perso definitivamente il leader Pierre Gasly in procinto di indossare la tuta Alpine, l'AlphaTauri non ha avuto dubbi a designare l'olandese Nyck De Vries quale successore naturale del francese. Ormai ...