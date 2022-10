Ma cosa fa? Le assurde immagini di Delrio nel catafalco | Guarda

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Cos'è successo in quel? Riavvolgere il nastro fino a ieri, giovedì 13 ottobre, il giorno della strana elezione di Ignazio La Russa alla presidenza del Senato. Già, la vicenda è nota: Forza Italia vota scheda bianca, ergo non ci sarebbero i numeri e invece, alla fine, 'Gnazio la spunta. Chiamatelo presidente. Dunque, un profluvio di versioni e ipotesi. È stato Matteo Renzi? Oppure i grillini? Oppure i piddini? Oppure un fronte trasversale? Giorgia Meloni sapeva oppure no? Il magheggio è stato orchestrato dai Fratelli d'Italia? Una serie di domande alle quali - ammettiamolo - difficilmente avremo risposta. O almeno risposta esaustiva. Potremo mettere insieme qualche tassello, magari quando arriverà il momento di eleggere i vicepresidenti, ma soltanto qualche tassello. Si pensi ai 101 di Romano Prodi, anno di grazia 2013: ancora non è del tutto chiaro chi abbia ...

Studenti.it

...che può sviluppare glaucomi, neuropatie ottiche e problemi di vista . Non solo: questa ... Dormire sulla schiena, infine, è il modo migliore per evitare tutti gli effetti negativi di chi loa ...Ecco quattro titoli - tre serie tv e una commedia romantica - da non perdere ,raccontano e ... Ma quando la pressione del conformismo cresce e siinsopportabile dentro di lei, la trasgressione ... Presidente del Senato: chi è, cosa fa, come avviene l'elezione La giornata di giovedì 13 ottobre verrà ricordata come quella inaugurale della 19esima legislatura, con il Parlamento che si è riunito per la prima volta dopo le elezioni dello scorso 25 settembre. Il ...Chi è e cosa fa il Presidente della Camera, definito la terza carica dello Stato. Poteri, funzioni, durata dell'incarico e modalità di elezione ...