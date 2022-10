LDA ricoverato | paura per il figlio di Gigi D' Alessio | ' Lo affronterò col sorriso' Cosa succede

(Di venerdì 14 ottobre 2022) LDAin ospedale a Roma . IldiD', anche lui cantante come il papà, fa preoccupare i fan. Il giovane ha pubblicato una foto sul suo profilo social, mostrandosi sul letto ...

in ospedale a Roma . Il figlio di Gigi D'Alessio , anche lui cantante come il papà, fa preoccupare i fan. Il giovane ha pubblicato una foto sul suo profilo social, mostrandosi sul letto ......tra i fan di, il cantante uscito da Amici di e figlio di Gigi D'Alessio . Nelle scorse ore ha postato una foto sui social in ospedale e ha fatto sapere ai suoi follower di essere. '...