Lazio-Udinese | le probabili formazioni | dove vederla in tv e streaming

(Di venerdì 14 ottobre 2022)(domenica 16 ottobre calcio d'inizio alle ore 15.00) è una gara valida per la decima giornata di campionato in Serie...

... Empoli - Monza (Dazn) Ore 18.00: Torino - Juventus (Dazn) Ore 20.45: Atalanta - Sassuolo (Dazn/Sky) Domenica 16 ottobre Ore 12.30: Inter - Salernitana (Dazn/Sky) Ore 15.00:(Dazn) ......00 Cremonese 0 Fine 4Domenica 2 Ottobre 2022 - 12:304 Fine 0 Spezia Lunedì 10 Ottobre 2022 - 20:45 Fiorentina 0 Fine 4Domenica 16 Ottobre 2022 - 15:00PreMatch...Sfida d'alta classifica all'Olimpico tra la Lazio e l'Udinese, entrambe al terzo posto: tutto su formazioni e diretta tv e streaming dell'incontro. Il programma della decima giornata di Serie A preved ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...