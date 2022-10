Agenzia ANSA

Inoltrerivela per la prima volta checompì nell'ottobre del 2012 - nonostante l'opposizione di Benny Gantz allora capo di stato maggiore dell'esercito - un attacco aereo su un ...... inviato speciale dell'Igad per il Mar Rosso, il Golfo di Aden e la Somalia; -: David Meidan, già alto funzionario del governo israeliano e in tale ruolo inviato speciale diper la ... Israele: Netanyahu chiese a Obama di attaccare Iran nel 2013 - Ultima Ora Nel 2013 l'allora premier Benyamin Netanyahu chiese al presidente degli Usa dell'epoca Barack Obama di ordinare un attacco americano alle installazioni nucleari dell'Iran. (ANSA) ...Il mediatore statunitense nei colloqui tra Israele e Libano sulla delimitazione del confine marittimo ha sostenuto che l’accordo raggiunto garantisce la sicurezza di Israele ed è vantaggioso per entra ...