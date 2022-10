“I soldi sul letto come una pu…” Choc al GF Vip 7 | lei parla | i concorrenti tutti sconvolti

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Momenti di commozione al GF Vip 7. A raccontare il suo periodo difficile è Cristina Quaranta, 50, show girl e conduttrice tv, è stata una delle presentatrici di punta del piccolo schermo nel periodo a cavallo tra gli anni ’90 e 2000. Durante la puntata del 13 ottobre un blocco viene dedicato all’ex ragazza di Non è la Rai che ha raccontato il suo passato. Tuttavia un passaggio ha particolarmente toccato sia il pubblico in studio che quello a casa. Si tratta della relazione finita con l’ex compagno che l’ha cacciata di casa in malo modo e all’improvviso dopo tre anni di relazione. Il compagno a cui fa riferimento Cristina Quaranta nel suo doloroso racconto, non è l’ex marito e padre della figlia Aurora, ma di un uomo misterioso che le ha spezzato il cuore. Durante la diretta del GF Vip la conduttrice ha ripercorso con Alfonso Signorini le tappe della sua storia. “Siamo stati insieme ...

Il Bo Live - Università di Padova

Gf Vip, il dolore di Cristina contro l'ex: 'Mi ha buttato iletto come una putt*** e cacciata via' Gf Vip, Amaurys Perez ha bestemmiato Il video incriminato finisce sui social. La reazione ..."Oggi - ha proseguito - le mafie sono presenti per vendere droga e possono con queicomprare ... "Il 'governo dei migliori' ha fatto disastripiano del contrasto alle mafie e alla criminalità ... Speculare sul cibo con i soldi dei lavoratori Alcuni fondi europei fanno proprio così | Il Bo Live UniPD Era una stanza di un residence la sua base operativa, con la droga nascosta dietro il water e i soldi nei rotoli della carta igienica, mentre le auto a noleggio gli servivano per vendere 'al dettaglio ...La formazione “antidoto” a incidenti e infortuni: a Segrate un ente accreditato organizza i corsi per aziende e lavoratori Sono state 484.561, con un aumento del 38,7% rispetto allo ...