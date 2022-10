Gran Bretagna | il Governo di Liz Truss è già in bilico

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Dopo appena 40 giorni di lavoro ilbritannico di Lizè già a rischio. La premier ha licenziato il Cancelliere dello Scacchiere (il ministro dell’Economia), Kwasi Kwarteng, e ha chiamato Jeremy Hunt a sostituirlo. I parlamentari conservatori sono in rivolta contro la propria leader che in tanti considerano incapace. Il passo indietro del responsabile del Tesoro arriva dopo la bufera politica e finanziaria che in queste settimane ha travolto la mini manovra di bilancio dell’esecutivo di. Un piano iper liberista che conteneva tagli miliardari di tasse in deficit, ossia da finanziare con l’aumento del debito pubblico. E tutto questo malgrado l’inflazione crescente, la crisi economica globale causata dalla guerra in Ucraina e l’ascesa dei tassi d’interesse. In un contesto del genere, la mini manovra avrebbe provocato, ...

