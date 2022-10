Giaele De Donà e Antonino Spinalbese ai ferri corti | cos’è successo

Leggi su tutto.tv

(Di venerdì 14 ottobre 2022) TraDesembrava proprio che stesse nascendo qualcosa, in quanto, nel corso delle ultime settimane all’interno della casa del Grande Fratello Vip 7, i due apparivano molto complici e affiatati. Fattore, questo, che è stato mostrato nel corso della diretta del reality show, andato in onda ieri, giovedì 13 ottobre, durante il quale la redazione ha mostrato i loro giochi e le loro provocazioni. Ma, a un certo punto, la clip è stata commentata da Ginevra Lamborghini facendo suscitare un certo “interesse” ine facendo passare, nel contempo, un messaggio sbagliato su. A tal proposito, dopo la puntata, la ragazza lo ha chiamato in disparte per palesare le sue ragioni dando vita a un’accesa discussione. Ecco cos’ha detto ...