Eliminato Grande Fratello Vip e nominati puntata 13 ottobre | ecco chi è a rischio

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Nelladi ieri delVip c’è stato il primoufficiale di questa edizione, indipendentemente dagli abbandoni (Marco Bellavia e Sara Manfuso), dalle squalifiche (Ginevra Lamborghini) e dai televoti flash aperti come provvedimento del GF Vip (Giovanni Ciacci). Al termine dell’appuntamento abbiamo conosciuto anche i nuoviche dovranno affrontare il televoto. ... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Fratello Vip: ecco chi è uscito Tra coloro che erano finiti al televoto nel precedente appuntamento delFratello Vip - Charlie Gnocchi, Gegia, Sofia, Giaele De Donà, Nikita ...Per alcuni Centaurus rappresenta un'incognita Secondo altri, invece, rappresenterebbe la... La politica hail Covid per decreto però il virus non solo resiste, ma si moltiplica. L'...