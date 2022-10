Camera | per Guerra 3 voti in meno | Richetti più 3 e M5S compatti

... 'Lavorerò perché ogni bambino possa continuare ad avere una mamma e un papà' Sullo stesso argomento: La Lega punta su Fontana alla presidenza dellafare felice il Veneto Treviso, ovvero l'..."Volevo dedicare un primo saluto al pontefice Francesco che rappresenta un riferimento spiritualela maggioranza dei cittadini italiani". Così il neoeletto presidente dellaLorenzo Fontana nel discorso dopo la proclamazione. Applauso dell'Aula. "Il Papa sta svolgendo un'azione ...Dormitorio in Cgil Nel frattempo, in attesa che le promesse delle istituzioni diventino realtà, la Camera del lavoro ha messo a disposizione degli studenti una sala conferenze, adibita a dormitorio di ...(Adnkronos) – “E’ con forte gratitudine e grande commozione che mi rivolgo a voi per ringraziarvi per la fiducia espressa nei miei confronti”. Lorenzo Fontana, eletto presidente della Camera, apre cos ...