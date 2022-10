Attilio Romita contro il GF e Pamela Prati | poi svela un suo pesante segreto | “Successo prima del GF Vip”

Leggi su biccy

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Durante la notte i gieffini si lasciano andare più facilmente a confessioni e sfoghi. Ed è anche il caso di, che ieri dopo la puntata si è sfogato con alcuni coinquilini e si è lamentato di come il GF sta ‘gestendo’ la sua immagine. L’uomo ha anche espresso delle perplessità sul caso die Mark Caltagirone. Ma la vera busta choc riguarda la figlia del giornalista.ha rivelato che la 26enne avrebbe smesso di parlargli proprio a causa del suo ingresso al Grande Fratello Vip.: “Mia figlia non mi parla più”. “Quello che sta succedendo non va bene. Da qui ne esco come una macchietta e non mi piace. Non posso parlare della storia di. Non posso esprimere il mio parere su Marco. ...