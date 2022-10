Al via il tour siciliano dedicato ai proprietati di Citroèn Ami

(Di venerdì 14 ottobre 2022) ROMA (ITALPRESS) – Unitinerante all’insegna dell’avventura e della mobilità sostenibile,a tutti gli appassionati proprietari diAMI, a cui farà vivere un’esperienza unica e indimenticabile tra le più importanti città della Sicilia. Ilsi svilupperà dal 14 al 22 ottobre facendo tappa a: Catania (14 e 15 ottobre), Siracusa (16), Ragusa (17), Agrigento (18 e 19), Trapani (20), Palermo (21 e 22). Ilsarà animato dagli Ambassador protagonisti del programma “My Ami Superfan” che offre l’opportunità ai potenziali interessati, di scoprire e provareAmi – 100% èlectric in un contesto inedito, direttamente a bordo del veicolo di uno dei clienti divenuti Ambassador diAmi – 100% èlectric. “My Ami Superfan” rappresenta un servizio ...

