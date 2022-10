Ag Lazaro | “Il Torino lo può riscattare dall’Inter | dipende solo dai club”

Leggi su intermagazine

(Di venerdì 14 ottobre 2022) Max Hagmayr, agente di Valentino, parla del futuro del suo assistito alIn una chiacchierata ai microfoni di SerieANews.com, Max Hagmayr, agente tra gli altri di Valentinoha parlato del futuro dell’esterno austriaco aldove in questa stagione sta giocando in prestito. “Ho parlato con lui questa mattina. È pronto per il derby di domani: ama giocare partite del genere, con tifosi così appassionati. Ilha un’opzione per poteril cartellino di Valentino. Il ragazzo sta facendo bene, non è ancora al 100% del suo potenziale ma sta facendo già molto bene. Con l’aumentare delle partite sta aumentando minuti e autostima. Vedremo poi alla fine della stagione cosa succederà e cosa decideranno Inter e ...