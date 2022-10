The Playlist | su Netflix in streaming da oggi

(Di giovedì 13 ottobre 2022) The, la nuova miniserie che racconta la nascita di Spotify tramite la storia di Daniel Ek, sbarca suina partire da13 ottobre 2022. The, la nuova miniserie sulla nascita di Spotify tramite la vita dell'imprenditore tech svedese Daniel Ek, sbarca suina partire da13 ottobre 2022 per tutti gli utenti abbonati al servizio. Theè incentrata sul giovane imprenditore tech svedese Daniel Ek e sui suoi principali partner, che hanno rivoluzionato un intero settore offrendo musica inin modo gratuito e legale in tutto il mondo. La storia racconta come convinzioni incrollabili, una forza di volontà inesorabile e grandi sogni possano aiutare gli ...

, la nuova miniserie sulla nascita di Spotify tramite la vita dell'imprenditore tech svedese Daniel Ek, sbarca su Netflix in streaming a partire da oggi 13 ottobre 2022 per tutti gli ...TikTok content This content can also be viewed onsite it originates from. IL CONCERTO SOTTO LA ... Se non rinunciate al piacere della musica neanche sotto la doccia e avete unaspecifica ...