Senato | Ignazio La Russa | Non sarò un uomo di partito | cercherò di essere il presidente di tutti | Alla Camera si tratta ancora

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Per l'esponente di Fratelli d'Italia 116 voti, mancano quelli di Forza Italia. Berlusconi: 'Nessuno scontro, lieti per ...

Ma nel suo intervento subito dopo essere stato eletto presidente delLa Russa, è un fiume in piena: "Parla del padre "avvocato come me", e di Mattarella "per le sue capacità politiche"..., La Russa eletto Presidente: l'opposizione si spacca La maggioranza si spacca sul primo voto in aula alma, nonostante il venir meno dei voti di Forza Italia,La Russa viene eletto presidente al primo colpo grazie ai voti di almeno 17 senatori, secondo i calcoli di Youtrend, fuori dal ...Il siciliano Ignazio Benito Maria La Russa classe '47, nato a Paternò, è il nuovo presidente del Senato per la XIX legislatura dopo che, fino a ieri, sempre a palazzo Madama, ha vestito i panni di vic ...L’elezione di La Russa alla presidenza del Senato e lo screzio con Berlusconi che rischia di pesare sulla gestazione del Governo ...