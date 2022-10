Scarcerata a 85 anni a Milano perché non autosufficiente | era condannata a 8 mesi per occupazione abusiva

È stataa 85dopo essere finita in prigione per l'occupazione abusiva di un alloggio. A Milano il Tribunale di Sorveglianza ha disposto il rilascio con sospensione della pena di un'anziana di ...... senza alcuna misura a suo carico, per la donna di 85finita in carcere il 27 settembre scorso per una condanna del 2018 diventata definitiva per occupazione abusiva di immobile e...Il magistrato di sorveglianza ha esaminato con urgenza la situazione e disposto la sospensione dell'esecuzione della pena. La donna doveva scontare otto mesi per occupazione abusiva ...MILANO Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha disposto la scarcerazione, sospendendo l’esecuzione della pena, per una donna di 85 anni di origine bosniaca, non autosufficiente, che da circa due set ...