Mbappè e Neymar | così le fronde interne spaccano il PSG

Corriere della Sera

Aggiungete a tutto ciò che le ottime prestazioni sfoderate in questo inizio di stagione da Lio Messi eJúnior hanno eroso e non poco la leadership dell'attaccante francese. Resta da capire se, ...... il diario 'Marca' aveva diffuso un'indiscrezione secondo cui Mbappé avrebbe chiesto la cessione al Psg per il prossimo gennaio a causa di promesse incompiute e di una guerra interna con. Una ... Psg, Leonardo: «Neymar e Mbappé Chi vuole resta, non li imploriamo»