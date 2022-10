Lungomare Salerno | rinvenuto il cadavere di un uomo in acqua

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Sono in corso nei pressi del porto Masuccio Salernitano le operazioni di recupero del corpo di unprivo di vita. Sul posto il personale del 113 e la polizia di Stato, mentre da mare sta giungendo nei pressi deluna motovedetta della capitaneria di porto di. Non si conoscono al momento altro dettagli. Alcune persone avrebbero notato la salma galleggiante a pelo d’e avvertito il 113. IN AGGIORNAMENTO L'articolo proviene da Anteprima24.it.

