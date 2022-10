LIVE Virtus Bologna-Bayern Monaco basket | Eurolega 2022 in DIRETTA | serve una vittoria per sbloccarsi

(Di giovedì 13 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20:10 I bianconeri vogliono riscattare subito il ko rimediato una settimana fa, sempre tra le mura amiche del PalaDozza di, contro l’AS(66-83) dell’ex Olimpia Milano Mike James. Le V-nere sono partite meglio, invece, in Serie A: due successi in altrettante partite disputate contro Napoli e Trieste. Sergio Scariolo ritrova Milos Teodosic, pedina importantissima capace di inventarsi giocate di fino in qualsiasi momento della partita. 20:00 Buonasera a tutti i lettori e le lettrici di OA Sport! Bentrovati alladi, match valevole per la seconda giornata dell’-2023 di ...

Le V - nere vogliono riscattare immediatamente la sconfitta rimediata contro l'AS Monaco (66 - 83) nel debutto continentale, in un match che segnava anche il ritorno dei bolognesi nell'Olimpo del ...Il Bayern Monaco, al pari della, non ha iniziato al meglio l'Eurolega : ko casalingo contro il Fenerbahce Istanbul per 62 - ... OA Sport , infine, vi offrirà la direttascritta , per non ...La partita Padova – Virtus Verona di domenica 16 ottobre 2022 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la ottava giornata di Serie C ...PalaDozza pronto per la seconda giornata di stagione regolare di EuroLeague Basketball, in cui la Virtus Bologna riceve il Bayern Monaco di Andrea Trinchieri. L'injury report dei tedeschi dice ...