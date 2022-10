Lazio | Sarri | «Arbitro non all’altezza di questo livello Ma noi abbiamo un’anima»

(Di giovedì 13 ottobre 2022) L’analisi diSturm Graz da parte di Maurizio: le dichiarazioni del tecnico biancoceleste nel post partitaE PARTITA – «nondi, la partita era molto corretta e l’l’ha fatta innervosire. Nefatto le spese noi, la squadra non ha sofferto neanche tanto. Quindi bella prestazione acaratteriale ma dispiace per il risultato». SQUADRA – «E’ un bel punto di partenza per migliorare, las quadra hae si vede in tutte le zone e in tutti i giocatori che hanno tutti lo stesso obiettivo. Dapunto di vista sono soddisfatto». DOVE MIGLIORARE – «In quello che ho visto stasera, nel voler stare la ...

Commenta per primo L'allenatore dellaMaurizioha commentato a Sky Sport la partita contro lo Sturm Graz, terminata 2 - 2: ' Abbiamo disputato una buona partita, una prova di carattere. In 11 contro 11 abbiamo dominato ...... con gli ospiti aggressivi e lache cerca di imporsi con il gioco. La prima occasione per i ... La fortuna non e' dalla parte della squadra di. Al 34' si mette di mezzo la traversa: Immobile ...Il sito CittàCeleste.it di titolarità di Geo Editrice S.r.l., con sede in Roma, Via Bomarzo n. 34, C.F, PI e numero di iscrizione al Reg. Imprese n. 09724341004, è affiliato al network Gazzanet di RCS ...Il tecnico biancoceleste e i due calciatori spagnoli commentano l'espulsione inflitta all'ex Spal nel match di Europa League pareggiato 2-2 ...