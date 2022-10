(Di giovedì 13 ottobre 2022) Nuovo piano di rsparmioper: stop ad alcune frequenze della rete mobile nelle fasce orarie notturne, con riattivazione solo se necessario. La misura si allinea alle recenti iniziative promosse dal Governo francese e si muove in continuità con gli intenti dell’azienda di raggiungere entro 2035 la “carbon neutrality”. Scopriamo i dettagli.annuncia il piano di spegnimento delle3G, 4G e 5G in Francia negli orari notturni – ComputerMagazine.itA dire il vero, non é una novità: già dal Settembre del 2021, infatti,disattiva durante le fasce orarie notturne la frequenza dei 2.600 MHz della rete mobile, in modo da contribuire allo sviluppo di fonti rinnovabili ed all’efficientamentodelle, consumando – e sprecando – meno. ...

Computer Magazine

Sottoscrivi un abbonamento alla fibra di(solo 15,99 euro/mese) Disattivazione notturna delle frequenzeha promesso di migliorare l' efficienza energetica delle reti e supportare lo ......99 euro al meseDati 300 - include ogni mese solo Dati da 300 GB per navigare in Internet in 4G e 4G+ e 12 GB in Europa al costo di 13,99 euro al mese N. B. Il 5G è disponibile su dispositivi ... Iliad spegne le sue reti (di notte) per risparmio energetico: cosa cambia per l’utente utilizzatore Il Gruppo Iliad ha presentato un piano che partirà dalla Francia per ridurre il consumo energetico delle proprie infrastrutture: nel complesso si dovrebbe arrivare ad una riduzione di circa il 10%. Tr ...Iliad ha annunciato un piano di risparmio energetico che prevede lo spegnimento di alcune frequenze mobile durante le ore notturne in Francia.