Icardi contro l’ex Wanda Nara | ‘Lo zimbello di tutti’

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Sembra non trovare fine la saga tra Mauro. Questa volta a parlare è stato proprioche, dopo aver scelto il silenzio per lungo tempo nel disperato tentativo di ricucire le cose con la moglie, ha deciso ora di dire la sua sulla vicenda. L’attaccante del Galatasaray ha deciso di fare una diretta Instagram dalla Turchia.ha anche motivato la sua scelta di intervenire sulla vicenda che lo vede al centro del gossip con la moglie Wara, per proteggere i suoi figli. Nello specifico ha attaccato la moglie molto duramente dicendo che ha sbagliato a sbandierare il suo rapporto con L-Gante – che oltretutto il calciatore ha dichiarato essere solo una trovata pubblicitaria -. La diretta Instagram diHa spiegato che la ...

...Il 29enne si sfoga e parla anche della presunta relazione di lei col rapper L - Gante Maurointerviene a gamba tesa, in una lunga diretta social, su Instagram , il calciatore sbottala ...un fiume in pienaWanda Nara L'ex calciatore del Psg ha detto la sua per proteggere prima di tutto i figli (non solo le due bambine avute dalla Nara, ma anche i tre maschi di Maxi ...Il calciatore del Galatasaray, stanco dei rumors riguardanti la moglie ed il suo nuovo flirt, si è sfogato sui social ...La giudice del processo, in pieno svolgimento, ha predisposto che Ivan Perisic dovrà essere prelevato e accompagnato dalle forze dell’ordine, ...