Icardi allo scoperto | tutta la verità sulla rottura con Wanda Nara | “adesso parlo io”

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Mauroha iniziato una nuova avventura con la maglia del Galatasaray, si tratta di un calciatore ancora in grado di fare la differenza. Gli ultimi mesi dell’argentino sono stati condizionati dalle vicende personali, in particolar modo dalladel matrimonio con. Il calciatore ha deciso di uscire. “Si è discusso di così tante cose che dovevo chiarire. Laè cheperché si sono accumulate molte bugie per molto tempo ed è ora di chiarirle e affrontarle”, ha esorditoin una diretta sui social. “Non sono ancora separato, sono ancora sposato, quando arriverà la prossima settimana vedremo cosa fare, perché si è creata una situazione, ci sono molte bugie mediatiche. Lei è arrabbiata, io ...

Tuttosport

Curiosità: subito dopo quel ko, grazie ai gol della premiata dittae Perisic l'Inter vinse 2 - 1 in rimonta a San Siro contro la Juve di Allegri , che spera di riscattarsistesso modo nel ...... ma anche quelli tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi e tra Shakira e Gerard Piqué, sino al recente divorzio tra Wanda Nara e Mauro. Chi non ha saputo reggerescorrere degli anni è ... Wanda Nara in lacrime in tv: colpa di Icardi o L-Gante Il calciatore ha deciso di uscire allo scoperto. “Si è discusso di così tante cose che dovevo chiarire. La verità è che parlo perché si sono accumulate molte bugie per molto tempo ed è ora di ...Il rapper L-Gante ha spiegato il rapporto con Wanda Nara dopo le tante voci dei giorni scorsi su una possibile relazione.