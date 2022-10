Guerra in Ucraina | bombe su Mykolaiv | bimbo di 11 anni salvato dalle macerie

(Di giovedì 13 ottobre 2022)in: un bambino di undiciè statodopo sei ore sotto le. La città per tutta la notte è stata sotto attacco di pesanti bombardamenti russi. Al momento i soccorritori stanno cercando altre sette persone. Lo rende noto il governatore Vitaly Kim, come riporta l’agenzia di stampaL'articolo proviene da Inews24.it.

C'è attesa sulle proposte che il leader turco farà a Putin per cercare una via diplomatica per mettere fine allain. .... in cui occorre trovare unità su molte questioni che si ereditano dal governo Draghi e dalla situazione politica internazionale, che restano drammaticamente aperte: tra tutte lain, e ...La posizione della Cina dopo la risoluzione dell'Assemblea generale Onu sui referendum russi: "Qualunque iniziativa deve mirare ad una soluzione politica del conflitto in Ucraina".(Agenzia Vista) Roma, 13 ottobre 2022 "Incombe su tutti noi in queste settimane l'atmosfera agghiacciante della guerra tornata nella nostra Europa, vicino a noi, con tutto il suo carico di morte, dis ...