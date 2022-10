Giornate Fai d’Autunno | i luoghi da visitare in Campania il 15 e 16 ottobre

Mercato Saraceno - 13 ottobre 2022 - Un importante evento di conoscenza del territorio mercatese, sabato 15 e domenica 16 ottobre in occasione delled'Autunno 2022 la Delegazionedi Cesena accompagna alla scoperta di un piccolo gioiello incastonato nella splendida cornice di Piazza Mazzini n° 12 in pieno centro storico di Mercato ...Vincendo avremmo chiuso un girone difficilissimo con duedi anticipo. Adesso pensiamo al campionato poi faremo in modo di regalare la gioia della qualificazione davanti ai nostri tifosi. ...I Dipartimenti dell’Università di Teramo saranno protagonisti il 15 e 16 ottobre prossimi delle Giornate Fai d’Autunno, il grande evento di piazza che il FAI ...Fai della Paganella, meteo per Giovedì 13 Ottobre 2022. Giornata caratterizzata da nuvolosità sparsa, temperatura minima 6°C, massima 17°C ...