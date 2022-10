Federico Faggin | «Dio c' è e si chiama Uno»

Questo articolo è pubblicato sul numero 42 di Vanity Fair in edicola fino al 18 ottobre 2022 C'è un prima e un dopo nella vita di. A segnare lo spartiacque delle due esistenze c'è una notte del Natale 1990. In vacanza sul lago Tahoe, si alza per bere dell'acqua. "Tornato a letto, mentre aspettavo di ...L'Intervista: "Siamo molto più delle macchine" di Eleonora Chioda 10 Settembre 2022ANCONA - Si scrive KUM! Festival, si legge Cantieri per la Cura. Da venerdì 14 a domenica 16 ottobre torna alla Mole Vanvitelliana di Ancona la ...È l’italiano più famoso della Silicon Valley, ma dopo aver progettato microprocessori, il touchscreen e studiato le reti neurali, il noto fisico è andato oltre. E ora, con sua moglie Elvia, studia un’ ...