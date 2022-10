Cosa deve avere Forza Italia | Alessandro Giuli avverte la Meloni

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Nella serata della vigilia del primo voto del nuovo Parlamento, quello per l'elezione dei presidenti di Camera e Senato, nella serata del vertice dei tre leader di centrodestra che però poi è saltato all'ultimo (a incontrarsi solo Giorgiae Silvio Berlusconi), ecco chefa il punto sulla situazione politica ospite a Controcorrente, il programma condotto da Veronica Gentili su Rete 4 nella sua edizione in prima serata. Tensioni nel centrodestra, insomma. E alla fine è sempre così, quando c'è da spartire incarichi, poltrone, potere. Tensioni che però non avrebbero vanificato l'accordo: il voto dovrebbe confermare Ignazio La Russa al Senato e Riccardo Molinari alla Camera. Staremo a vedere. Per certo,, firma di Libero, spiega che "...

Orizzonte Scuola

Ecco dunque perch "l'Europa non può abbandonare l'Africa maappoggiarla in uno spirito di ... il sostegno alla democratizzazione e infine lapiù importante: la difesa della pace". "Su tali ...succederà l'anno prossimo spiega il direttore a 'Repubblica' è il grosso problema. In realtà ... Quanto all'Italia, 'rimanere negli obiettivi di bilancio e consolidamento fiscale identificati,... Neoassunti, seminario gratuito: cosa deve fare il docente, cosa il tutor, cosa la scuola. LIVE Giovedì 13 ottobre alle 16:00 Sotto lo spettro del ricorso alle armi nucleari, necessario un cambio di passo «Cantami, o Diva, del Pelide Achille l'ira funesta che infiniti lutti addusse agli Achei». Sono questi i celebri versi co ...Ieri intanto c’è stata la presentazione in Comune di ’La guerra dei vaccini. Cosa può insegnare la vicenda di Albert B. Sabin’ che Neri ha scritto insieme a Paolo Leoncini. La presentazione dell’opera ...