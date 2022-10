Cobra Kai | rivelazione shock di Sean Kanan | Ho rischiato di morire sul set di Karate Kid

Dopo aver vestito i panni dell'antagonista Mike Barnes in Karate Kid 3, Sean Kanan è tornato a bordo dell'universo di arti marziali nella serie TV. In una recente intervista ai microfoni di MailOnline, l'attore ha ricordato un particolare aneddoto sulle riprese del film rivelando di aver rischiato di morire sul set di Karate Kid 3 . "...Il rinnovo diper una sesta stagione è ancora incerto ma la star della serie Xolo Maridueña , interprete di Miguel, crede che sarebbe meglio se finisse finché ha ancora successo e ha storie avvincenti da ...Sean Kanan, star di Cobra Kai e protagonista del terzo capitolo di Karate Kid ha raccontato della sua, quasi fatale, esperienza sul set del film. Dopo aver vestito i panni dell'antagonista Mike Barnes ...L'attore Xolo Maridueña spera che la serie sequel di Karate Kid chiuda finché è sulla cresta dell'onda, ma intanto non è stata ancora rinnovata per una sesta stagione.