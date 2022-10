Chi ha segnato più gol in Serie A?

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 13 ottobre 2022) La classifica dei giocatori che hannopiù gol nella storia dellaA: Silvio Piola in vetta, Totti al secondo posto Nella classifica dei 100 giocatori con più reti nella storia del calcio italiano svetta Silvio Piola, campione del mondo nel 1938 in Francia con la nazionale italiana. Piola ha giocato con la Pro Vercelli, Lazio, Juventus e Novara e ha raggiunto quota 274 gol considerando esclusivamente i campionati a Girone unico. Al secondo posto Francesco Totti con 250 reti, ma tutti realizzati con un’unica maglia, quella della Roma. Al terzo posto nella classifica di chi hapiù gol inA c’è lo svedese Gunnar Nordhal con 225 gol, che vinse due campionati negli anni 50 con il Milan. Tra i giocatori che hanno esordito nel massimo campionato italiano dal 1994/95 in poi, Higuain è stato il ...