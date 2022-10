BTP gennaio 2026 ISIN IT0005514473 | rendimento da record per il nuovo triennale

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Oggi il Tesoro ha effettuato un’asta con ben 4 BTP in offerta e tutti caratterizzati da cedole molto alte. L’interesse era soprattutto per la nuova emissione del BTP a 3 anni e questo a causa di due diversi motivi: il tradizionale appeal che accompagna sempre i nuovi titoli di stato (senza dubbio più attraenti rispetto ai semplici collocamenti di nuove tranche di BTP già in corso di emissione) e la cedola altissima offerta dal bond. Come annunciato dal MEF, infatti, altitolo a 3 anni era legata una cedola di ben il 3,5%, qualcosa di inimmaginabile fino a pochi mesi fa ma comprensibile se si considera che oramai anche con i BOT annuali siamo su rendimenti superiori al 2%. IlBTP a 3 anni ha mantenuto fede alle premesse della vigilia? Come è andata l’asta di oggi? Quale è stato il ...

Più nel dettaglio, il nuovo152026 (cedola 3,50%) è stato assegnato per 3,75 miliardi con un tasso pari al 3,57%, il massimo da luglio 2012. La nona tranche delgiugno 2029 è stata ...Il nuovo152026 (cedola 3,50%) è stato assegnato per 3,75 miliardi con un tasso pari al 3,57%, il massimo da 10 anni (da luglio 2012), come segnalato dall'agenzia Reuters. La nona ...Prosegue la risalita dei tassi di rendimenti offerti dai titoli di Stato dell’Italia. Questa mattina in una nuova asta del Tesoro sono stati registrati nuovi picchi: i rendimenti del nuovo titolo a tr ...Le Borse europee virano in positivo con Piazza Affari in testa grazie alle banche, tranne Mps sospesa al ribasso. Spread in calo dopo l’asta Btp del Tesoro, rendimenti in rialzo ...