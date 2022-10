Audible a LC&G

(Di giovedì 13 ottobre 2022) (Adnkronos) – Tra gli appuntamenti dedicati alla grande editoria, tornano gli incontri di, con famosi ospiti e il lancio della serie audio “Diabolik”, tratta dal celebre fumetto di Astorina, con una performance live che coinvolgerà i protagonisti Francesco Venditti, Myriam Catania, Claudio Moneta e il disegnatore “diaboliko” Giuseppe Palumbo. La colonna sonora dello spettacolo sarà a cura del Quintetto Lucensis con gli arrangiamenti e il live elettronics di Riccardo Romano. Altro grande ospite, Francesco Pannofino sarà presente lunedì 31 ottobre in due appuntamenti dedicati a Philip K. Dick, per raccontare gli audiolibri della “Trilogia di Valis”, e la special edition del Trivia di Harry Potter, organizzato in collaborazione con l’associazione Caput Draconis. Tornano anche Luca Perri e Adrian Fartade per la presentazione del nuovo podcast Storielibere.fm in ...

La Repubblica

... anche quest'anno si può usare su Amazon Audiolibri gratis per 30 giorni con l'offerta...95 sconto 8% - fino a scadenza sconosciuta Click qui per approfondire Einhell GE -18/25 Li - Solo ...... anche quest'anno si può usare su Amazon Audiolibri gratis per 30 giorni con l'offerta...95 sconto 8% - fino a scadenza sconosciuta Click qui per approfondire Einhell GE -18/25 Li - Solo ... Camogli, il trionfo dei podcast al Festival della Comunicazione The Bengals overhauled their offensive line during the offseason, but the moves haven't led to an immediate turnaround.